Basket Serie A | Milano sbanca Brescia

Bologna, 15 marzo 2025 – È cominciato con la caduta della capolista Germaniil 22° turno del campionato diA di: nel remake della semifinale delle ultime Final Eight di Coppa Italia, infatti, i biancoblù hanno nuovamente ceduto il passo all’EA7 Emporio Armani, che si è imposta per 79-73 al termine di un match combattutissimo e ricco di emozioni. L’Olimpia, che si presentava alla palla a due orfana di Mirotic, Causeur, Dimitrijevic e dei lungodegenti Nebo e Gillespie, è stata capace di vincere in rimonta dopo aver toccato anche la doppia cifra di svantaggio. Determinanti sono stati il parziale di 14-2 piazzato nei 5’ finali e i contributi di Shavon Shields (autore di 15 punti ma soprattutto della tripla del definitivo sorpasso), Leonardo Bolmaro (16 punti) e Nico Mannion (15 punti).