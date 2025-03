Sport.quotidiano.net - Basket, Montecatini torna in finale di Coppa Italia con La T Tecnica Gema. Battuto Legnano: 74-84

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 marzo 2025 -indidi Serie B Nazionale. A distanza di un anno dal trionfo degli Herons a Roma, il PalaDozza di Bologna segnala lo sbarco nell'atto conclusivo della Final Four dei cugini della Pallacanestro targati La T. In una gara dai due volti, la squadra di Del Re alla fine regola74-84) e si guadagna l'atto conclusivo (domenica alle 18) contro Roseto, dominatrice del girone dove i termali si trovano al secondo posto. Mattatore dell'incontro Nicolas Stanic: il quarantenne argentino, arrivato ada due settimane, ha ribaltato la partita nella ripresa, gestendo l'attacco come un vero direttore d'orchestra e segnando canestri decisivi per mettere avanti la La T. Il resto lo hanno fatto Bedin (anche 16 rimbalzi), Toscano e una difesa diventata granitica nei secondi venti minuti.