Sport.quotidiano.net - Basket giovanile 4 Torri, bene under 19 e 17

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fanno sette vittorie di fila per l’U19 dei coach Gambale e Resca, che manda al tappeto a domicilio anche la Vis Persiceto 2006. La Despar, sotto di otto lunghezze all’intervallo (32-24), si scuote nella ripresa con i punti di Corradino (34), e accorcia sul 47-45. Il parziale arriva nel quarto conclusivo: il 12-18 regala un altro successo alla 4per 59-63, e una classifica che si fa sempre più interessante. Quindicesima vittoria di stagione per la Cestistica Argenta U17 Gold di Dalpozzo e Brunelli, che al Pala Aeffe, dopo una blanda partenza con Ozzano (11-14), si riporta avanti con il 34-33 di metà gara. I biancoblu scappano definitivamente al rientro dagli spogliatoi (57-45), e controllano per il 79-57 finale, che permette alla Cestistica di rimanere appaiata con Forlì in vetta. Cestistica Argenta 79 – 57 Cmo Ozzano U17 Gold (11-14; 34-33; 57-45) Cestistica Argenta: Veronesi 4, Salucci 15, Capucci 3, Lodi 7, Cicognani 6, Dalpozzo 10, Ouakib, Gorobei 15, Jasharoski 6, Vertua, Cantelli 7, Bassi 6.