Oasport.it - Basket femminile: in Serie A1 colpo Brescia. Vincono anche Venezia, San Martino di Lupari e Schio

Leggi su Oasport.it

Si è disputata oggi la diciannovesima giornata del massimo campionatodi. Dopo il successo di Tortona contro l’Alpo nell’anticipo, erano quattro le sfide in programma oggi, con tanti testacoda e match importanti nella corsa per un posto ai playoff. Ecco come è andata.Nella prima sfida di giornata netta vittoria delin casa del Battipaglia per 45-80. Match fin da subito gestito dalle venete, che chiudono il primo quarto sul +9 e dopo un secondo quarto in equilibrio scappano via nella ripresa, chiudendo i giochi grazieai 25 punti e 9 rimbalzi di Awak Kuier, i 15 di Kamiah Smalls e i 13 di Martina Fassina. Per Battipaglia 13 punti per Ana Vojtulek.Nella seconda partita di oggi soffre un tempo il Sandi, ma nella ripresa espugna il campo di Faenza per 65-83.