Basket | che Napoli Virtus Bologna battuta! Quattro in testa in Serie A

Tutti i risultati, di maggiore o minore prevedibilità, quest’oggi vengono sostanzialmente eclissati da uno solo: il successo disullache, dopo 22 giornate diA 2024-2025, fa sì che al comando ci siano bensquadre. E una, Milano, è quinta a due punti. Ormai è abbastanza chiaro: siamo di fronte al campionato più esaltante ed equilibrato che si ricordi da diversi anni a questa parte. E per questo saranno otto giornate di fuoco quelle che ci aspettano di qui al prossimo mese e mezzo e dintorni.OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 63-78Pesante vittoria in trasferta per l’Unahotels, che rimane nella scia di Milano e si tiene in modo saldo la sesta posizione contro una Varese in sostanziale caduta libera. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, ma a trazione reggiana nel finale con Smith e Cheatham (14-20), c’è tanto Mitrou-Long nel 20-30 ospite.