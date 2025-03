Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. All’ultimo Mantova piega l’Halley Thunder

Halley Matelica 8287 HALLEYMATELICA: Cabrini 18, Patanè 9, Celani, Battellini, Gramaccioni 20, Gonzalez 11, Zamparini, Poggio 17, Bonvecchio 7, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone. SAN GIORGIOGRICOLTURA: Fietta 11, Llorente 4, Fiorotto 4, Dell’Olio 5, Fusari 26, Cremona 4, Benatti, Ramò 17, Cavazzuti 4, Orazzo 12. All. Logallo. Arbitri: Calella di Bologna e Antimiani di Montegranaro. Parziali: 20-25, 27-50 (7-25), 54-72 (27-22), 82-87 (28-15). La sfida fra due protagoniste del girone non ha tradito le attese. È stata incredibile, dai contorni pirotecnici.ha dominato la prima parte, raggiungendo addirittura il vantaggio di +26, grazie soprattutto alla precisione balistica di Fusaro, infallibile dalla distanza (26 punti per lei, miglior realizzatrice del match con un devastante 8 su 10 dai nove metri).