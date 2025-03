Juventusnews24.com - Bargiggia provoca Thiago Motta dopo la pesante sconfitta della Juve: «Vuole farsi esonerare! Ci sono cose che non si spiegano»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non le manda a dire nei confronti di: il suo attacco nei confronti dell’allenatore italo-brasiliano è totale!Paolonon ha peli sulla lingua per commentare il 3-0 subito dai bianconeri in Fiorentina. Il giornalista ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti di. Ecco le sue parole redatte su X.PAROLE – «È ufficiale:dallantusfc ! Come spiegare una squadra simile, come giustificare che, sotto di 3 gol fai i cambi con 2 difensori, Cambiaso e Costa e tieni in panca Yildiz, Vlahovic e Conceicao.». Leggi suntusnews24.com