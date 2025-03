Lanazione.it - Bandi apicoltura. Finanziato il 94% delle domande

Sono stati tutti assegnati i fondi a disposizione della Regione per il 2025 per sostenere l’e le associazioni apistiche che svolgono formazione. Si tratta di un totale di 1 milione e 23mila euro così ripartiti: 500.000 euro sono destinati agli interventi strutturali insulle azioni B1 (lotta ai parassiti e alle malattie), B3 (ripopolamento del patrimonio apistico), B4 (razionalizzazione della transumanza) e B5 (acquisto di attrezzature e sistemi di gestione) di cui sono state appena approvate le graduatorie; 523.000 euro sono assegnati alle Associazioni apistiche maggiormente rappresentative in Toscana per sostenere interventi di formazione, assistenza tecnica, lotta alle malattie e promozione (azioni A1, A2, B1, F1). "Con 122finanziate – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - a oggi siamo riusciti a finanziare il 94%ammesse in istruttoria.