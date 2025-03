Oasport.it - Bagnaia adesso è in crisi. Battuto anche da due piloti non ufficiali. E Marquez sembra imprendibile

Il 5 giugno 2024 la vita sportiva di Francescoè cambiata. Inutile girarci attorno o mettere tra parentesi quel che è successo. Il momento dell’tà di Marccome suo nuovo compagno di squadra all’interno del team Ducati Factory ha, evidentemente, sancito un “prima” e un “dopo” per il pilota classe 1987.Quell’annuncio ha dato uno scossone emotivo a “Pecco”. Molti indicavano come suo nuovo compagno di team (al posto di Enea Bastianini) il futuro campione del mondo Jorge Martin. Invece no. I piani alti della scuderia di Borgo Panigale hanno deciso di alzare l’asticella e puntare su un otto volte campione del mondo (6 in MotoGP) come Marc. Con rischi annessi e connessi.Per Francesco, sin da quel momento, sono arrivate due consapevolezze: in primo luogo si sarebbe trovato come vicino di box un pilota decisamente scomodo, sia per la indubitabile qualità di guida, sia per un carattere decisamente tosto che tutti ben conoscono.