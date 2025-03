Metropolitanmagazine.it - Ayo Edebiri e quella polemica contro Elon Musk sui Pirati dei Caraibi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ayoha parlato delle molestie online che ha dovuto affrontare in seguito a una falsa voce diffusa dain merito al franchisedei. La star vincitrice di un Emmy per The Bear ha utilizzato le sue Instagram Stories il 12 marzo 2025 per rispondere a un rapporto di febbraio 2024 che affermava che avrebbe sostituito Johnny Depp come Capitano Jack Sparrow.aveva condiviso questa disinformazione sulla sua piattaforma X insieme al commento “La Disney fa schifo“, che ha innescato un’ondata immediata di abusi online diretti a. L’attrice ha chiarito di non essere mai stata contattata per alcun ruolo nel franchise e di essere completamente ignara del falso rumor fino a quando non è diventata bersaglio di molestie.“Ricordo solo quando ho ricevuto alcune delle minacce di morte e insulti razziali più folli della mia vita (non so se al numero 1, ma di sicuro tra i primi 3) per un finto reboot di un film di cui non avevo mai sentito parlare a causa di quest’uomo“, ha scrittonel suo post su Instagram.