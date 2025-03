Laverita.info - «Avvenire» rinnega Francesco e si converte al culto dei cannoni

Leggi su Laverita.info

Il giornale dei vescovi non ascolta gli appelli del Papa contro il riarmo e benedice l’idea di «Repubblica». Che tifa per un’Europa laicista e socialista, in linea con lo spirito di Ventotene, e armata fino ai denti.