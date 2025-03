Movieplayer.it - Avegners: Doomsday, i personaggi dei prodotti animati nel film? Sarà come Space Jam

Leggi su Movieplayer.it

A quanto pare, nuovi rumor vogliono che in Avengers:appariranno siadei, che quelli visti nelle serie animate su DisneyPlus targate Marvel Dopo che i fratelli Russo hanno dichiarato che i concept art trapelati di Avengers:e Secret Wars non sono stati creati per la loro versione dei, siamo tornati a sapere ben poco di quello che ci aspetta nel prossimo, grande evento Marvel. Tuttavia, l'entrata in gioco del Multiverso è scontata. Deadpool e Wolverine hanno regalato alcuni camei memorabili, ma Avengers:e Secret Wars dovrebbero essere di tutt'altro livello. Ci aspettiamo di vedere molti volti del passato e alcuni attori familiari del MCU in nuovi ruoli, insieme all'attore di Iron Man, Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor .