Ilgiorno.it - Autodifesa femminile. Madri e figlie al corso in zona stazione Centrale: "Così siamo più sicure"

di Marianna VazzanaMILANODalla camminata allo sguardo. Prima ancora di sapere come reagire nel malaugurato caso ci si trovasse faccia a faccia con un malintenzionato, bisogna imparare a osservare. A evitare, per quanto possibile, di essere puntate come "vittime". È la prima regola che ieri hanno imparato le donne – oltre 40 partecipanti – algratuito dirivolto in particolare a(dai 14 anni in su) che abitano, lavorano o frequentano ladella. Il secondo appuntamento organizzato ieri dal comitatoDistrict in collaborazione con Ama te Psicocosmesi, nella struttura di Milano Urban Padel in via Cagliero. "L’obiettivo deve essere quello di non arrivare allo scontro fisico", spiega Mario Furlan, che ha tenuto il, life coach e fondatore dei City Angels, nonché ideatore del “Wilding“, disciplina dibasata su istinto e psicologia: "Niente forza, niente mosse da imparare a memoria.