Auto scassinate in centro a Faenza I carabinieri arrestano 29enne

Lasciare la propriaparcheggiata la notte in strada vicino a casa. E ritrovarsela il giorno dopo svaligiata da ignote mani. Un incubo per tantimobilisti che nella notte tra venerdì e ieri insi è materializzato per tre persone. Idel Radiomobile della locale Compagnia coadiuvati dalla polizia del locale Commissariato, alla fine hanno arrestato undi origine straniera e senza fissa dimora ma che da qualche tempo frequenta. Quindi, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, hanno accompagnato il sospettato in una cella di sicurezza dell’Arma in attesa di accompagnarlo in tribunale a Ravenna. Quello dellesvaligiate, negli ultimi giorni era diventato una sorta di allarme sociale a. Basti pensare che in sole 48 ore, erano state piazzate almeno cinque sortite del tutto analoghe.