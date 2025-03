Ilrestodelcarlino.it - Aumentano le truffe, occhio ai finti carabinieri

Allarmetelefonano alle famiglie cercando di raggirarle. I cittadini di Pagliare lanciano l’allarme: "Stanno circolando malintenzionati che si spacciano per, per contattare i proprietari di casa, convincerli a recarsi in caserma con una scusa e approfittare della loro assenza per entrare nell’abitazione e svaligiarla. In questi giorni ci sono state diverse segnalazioni in comuni diversi, sembra che stiano prendendo di mira la Vallata". I cittadini chiedono di essere vigili, invitando a diffidare le chiamate sospette e, in caso di dubbi, contattate direttamente la caserma locale per verificare. L’avviso, condiviso sui canali social, sta rapidamente raggiungendo gran parte del territorio, generando preoccupazione, ma informando e in alcuni casi si è riusciti a sventare la truffa, come è successo ad Offida, dove i malfattori sono stati fermati ed identificati.