Ternitoday.it - Attività ternana si espande: “Portiamo il pellet in tutta l’Umbria”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo Terni, un’altra apertura anche a Todi per coprire tutto il territorio regionale. É la storia di Terni, un’del territorio che in pochi anni si sta facendo spazio diventando un punto di riferimento del settore in tutto il centro Italia. La richiesta diè forte, le.