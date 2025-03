Atletica Paralimpica, cadono 25 primati nazionali nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor

Leggi su Ilfaroonline.it

Cala il sipario sulladeiParalimpici dileggerae Invernali di lanci ad Ancona.Pioggia di recordsulla pista del Palacasali, con Carlo Fabio Marcello Calcagni (Paralimpico Difesa) che si rende autore di una doppietta dato siglandoil tempo di 9.62 nei 60 T72, per poi migliorare il riferimento nei 400 col crono di 1:01.35 con cui abbassa il precedente che già portava il suo nome. Doppio record anche per Viola Miclini (CUS Brescia), checategoria T38 riscrive idei 60 piani in 10.87 e dei 400 in 1:33.60.Proprio sui 400 metri migliorano i propri precedentianche Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa) per la categoria T20 con 49.07 e Riccardo Bagaini (Paralimpcio Difesa, G.S.H. Sempione) fra i T47 con il crono di 51.