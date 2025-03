Atletica | Gout Gout miglior prestazione mondiale dell’anno nei 200

Leggi su Sportface.it

Continua a impressionare. Lo sprinter australiano di origini sudanesi ha firmato a Brisbane lasui 200 metri, correndo in 20.05 nelle qualificazioni per i campionati statali del Queensland.ha poi superato i 20 secondi in finale con un tempo di 19,98, ma il tempo non è stato approvato a causa del vento troppo favorevole. “Un talento raro e prezioso che dovrà continuare a mantenere e proteggere”, aveva detto diil presidente della FederazionediSebastian Coe. I Mondiali didi Tokyo scatteranno a settembre e il tempo minimo per le qualificazioni è di 20.16.è già sceso due volte sotto il crono qualificazione.Chi èè nato a Ipswich non lontano da Brisbane nel Queensland il 29 Dicembre 2007 da genitori originari del Sud Sudan.