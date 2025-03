Atletica Coppa Europa Lanci 2025 | Ponzio vince nel peso a Nicosia Tre team azzurri sul podio

Leggi su Sportface.it

L’Italia fa bella figura nelladi, a(Cipro). Tre i secondi posti a squadre dei: i due assoluti (uomini e donne) e quello maschile under 23. A prendersi la scena è Nickchenel: all’azzurro, reduce dal sesto posto di Apeldoorn, sarebbe bastato il 20.33 di apertura, ma riesce a migliorarsi al quinto turno con 20,60. Alle sue spalle il tedesco Silas Ristl (20,27, il personale per lui) e lo svedese Jesper Arbinge (19,93). Nel giavellotto arriva ildi Giovanni Frattini che fa volare l’attrezzo a 82,78 nel quarto tentativo e chiude in seconda posizione alle spalle del greco Ioannis Kyriazis (84.38) e davanti al polacco Cyprian Mrzyglod (82.46). Al debutto in Nazionale assoluta il 22enne romagnolo firma non solo la seconda prestazione in carriera, non lontano dall’83,61 dello scorso settembre a Modena, ma anche la terza misura di sempre per un italiano, a meno di due metri dal record di Carlo Sonego (84,60 a Osaka nel 1999).