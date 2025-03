Sport.quotidiano.net - Atalanta per l’aggancio. Gasp punta su Pasalic contro il tabù Inzaghi

Dieci finali. Dieci Dublino. A cominciare da stasera, in un Gewiss esaurito. Ieri pomeriggio l’ha ricevuto a Zingonia la carica della sua tifoseria. Oltre mille tifosi nerazzurri, quasi tutti della Curva Nord, hanno assiepato la tribunetta del campo principale del centro sportivo Bortolotti, per far sentire il proprio incoraggiamento alla squadra dierini, alla vigilia del grande matchl’Inter. Bergamo, da domenica scorsa, crede nello scudetto, dopo la galoppata sul campo della Juventus. Il popolo nerazzurro per mesi, anche quando la Dea era al comando solitaria tra novembre e dicembre e infilava 11 vittorie consecutive in campionato, ha tenuto sottollo il termometro delle emozioni, lasciandosi andare solo in quest’ultima settimana. La vittoria di Torino ha ricordato quella di un anno fa a Liverpool, che diede il via all’incredibile cavalcata fino al trionfo in Europa League a Dublino.