Atalanta l’ad Percassi | Il futuro di Gasperini? È nove anni che siamo col mister ne parleremo a fine anno

Luca, amministratore delegato dell’, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Inter:«L’affetto della gente è qualcosa che ci accompagna da quando esiste l’. In questisono state fatte cose straordinarie, ma l’a dieci giornate non era mai stata in questa posizione. È giusto vivere una serata come quella di stasera, sarà una grandissima partita, vogliamo godercela fino alla. Io e mio papàcresciuti nell’, conosciamo tutto del nostro centro sportivo, è molto bello vedere l’affetto, di quanto la gente ci tiene, abbiamo una grande responsabilità, quello di fare il massimo».Leggi anche: I tifosi della Juventus vogliono Conte, stracciae Mancini nel sondaggio lanciato da Tuttosport: «Lookman-? Bello vederli abbracciati»Che gara si aspetta questa sera?«Stasera sarà una partita straordinaria, giochiamo contro una squadra a mio avviso tra le 3-4 più forti d’Europa, per l’sarà un grande test, sarà una partita da Champions League».