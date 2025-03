Internews24.com - Atalanta Inter, ultimi nodi da sciogliere per Inzaghi: il dubbio in difesa

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le probabili scelte di Simonedubbi daper laIn previsione del big match contro l’Simonesi affiderà nuovamente ai giocatori chiave per cercare di conquistare il Gewiss Stadium e consolidare il primo posto. Per quanto riguarda la formazione titolare dell’, le scelte sono praticamente definitive, con l’unicoche riguarda il centro-destra tra Pavard e Bisseck, dove il francese sembra avere un discreto vantaggio. Lasarà composta da Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo torneranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra. Infine, in attacco, riapparirà dall’inizio il duo Lautaro-Thuram.QUOTE– Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il big match della 29esima giornata di Serie A.