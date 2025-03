Bergamonews.it - Atalanta-Inter, soccorsi per un tifoso nel settore ospiti: gioco interrotto

Bergamo. Unnelè stato soccorso durante. Dopo tre minuti dinel secondo tempo, mentre stava andando a battere un calcio d’angolo, Calhanoglu si è accorto della situazione e ha informato l’arbitro.Non è chiaro se l’uomo abbia accusato un malore o sia caduto, ma è stato necessario l’vento dei sanitari della croce rossa per trasportarlo in barella all’esterno dello stadio e ricevere le cure del caso.Dalle prime informazioni, l’uomo sembrava essere cosciente quando è stato portato fuori dalla ressa del.Ilè rimasto fermo per 6 minuti, prima di riprendere.