Atalanta Inter si ferma Dumfries! Inzaghi cambia dentro Bisseck

di Redazione, si. Problema muscolare per l'olandeseAttualmente in corso il secondo tempo di, gara attualmentesullo 0-1 a favore della squadra di, che ha sfruttato un grande occasione da calcio d'angolo, arrivata sulla testa di Carlos Augusto, che è saltato più in alto di tutti e sta regalando il momentaneo vantaggio sulla Dea.Problemi per, che proprio pochi minuti dopo il gol, si è seduto a terra per un problema muscolare. L'olandese ha provato a tenere duro, ma il tecnico dell'ha scelto di non volerlo rischiare e ha mandato subito in campo, che ora giocherà come quinto di centrocampo al posto dell'esterno. Le condizioni saranno da monitorare nelle prossime ore.