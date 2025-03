Atalanta-Inter probabili formazioni tornano Lautaro e Barella ma Inzaghi ha un dubbio

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Quattro giorni dopo aver eliminato il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League, assicurandosi un prestigioso confronto con il Bayern Monaco, la squadra di Simonetorna in campo per un’altra sfida cruciale. Nella 29ª giornata di Serie A, i nerazzurri affronteranno l’, che si trova a tre punti di distanza e continua a sognare in grande dopo aver travolto la Juventus nel turno precedente.Il match, in programma questa sera alle 20:45, sarà un vero crocevia per la lotta Scudetto. All’andata l’dominò contro un’priva di Koopmeiners e Lookman, ma questa volta il morale della squadra di Gasperini è alto. Con la possibilità di accorciare in classifica e mettere pressione alle dirette concorrenti, la Dea si presenta in grande forma e pronta a dare battaglia.