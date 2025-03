Inter-news.it - Atalanta-Inter, obiettivo primato nel segno di Lautaro Martinez – Sky

si disputerà oggi domenica 16 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione meneghina.LA SFIDA –è un match valido per la ventinovesima giornata di Campionato. L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha così descritto il modo in cui i meneghini arrivano all’incontro: «Inzaghi metterà in campo la formazione migliore al netto degli infortuni. La grande novità è rappresentata da Carlos Augusto, la cui presenza si spiega con la mancanza di Dimarco. Ci saranno i centrocampisti titolarissimi, con Thuram ein attacco. L’argentino ha segnato 6 gol all’dal 2019 ad oggi, sta trascinando la squadra meneghina con i suoi gol e le sue prestazioni. L’ha grande autostima, grandi valori morali e certezze: credo che vedremo una squadra attenta, concentrata, consapevole di quanto l’approccio sia importante».