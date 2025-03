Inter-news.it - Atalanta-Inter, nessuna sorpresa! La probabile formazione di Inzaghi

L’arriva con poche sorprese alla partita contro l’. La gara di questa sera può essere veramente decisiva per il campionato, di seguito la. ZERO SORPRESE! – Benjamin Pavard ha vinto il ballottaggio con Yann Bisseck e sarà il titolare della difesa a destra con al suo fianco Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Stefan de Vrij non è riuscito a recuperare e mancherà all’appello di. Simonearriva con tante certezze ad una gara che potrebbe risultare piuttosto decisiva per la classifica. Vincere significherebbe allungare sul Napoli a +3 e sui bergamaschi a +6. Sarebbe il vero primo tentativo di fuga rispetto alle concorrenti per il tricolore. L’allenatore nerazzurro lo sa e dal centrocampo in su non fa scelte diverse da quelle previste nei giorni precedenti.