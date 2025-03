Inter-news.it - Atalanta-Inter, malore per un tifoso e partita momentaneamente interrotta!

Leggi su Inter-news.it

rotta poco dopo l’inizio del secondo tempo a causa di undi undell’presente in curva.ROTTA – Durante la sfida di Serie A tra, in campo in questi minuti al Gewiss Stadium di Bergamo, un graveoccorso a undell’ha portato all’ruzione temporanea del match al 47?. Il sostenitore nerazzurro, presente nel settore ospiti, ha accusato un improvviso malessere che ha richiesto l’vento immediato dei soccorritori presenti allo stadio. La, iniziata alle 20:45, si trovava sul punteggio di 0-0 al momento dell’incidente. L’arbitro, resosi conto della gravità della situazione, ha sospeso il gioco per permettere ai medici di prestare le prime cure alcolpito dal. I giocatori di entrambe le squadre si sono radunati a bordocampo, visibilmente preoccupati per quanto stava accadendo sugli spalti.