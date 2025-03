Inter-news.it - Atalanta-Inter, Lautaro Martinez e un rapporto causa-effetto!

si disputerà stasera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: un ruolo fondamentale potrà essere svolto, tra le fila dei meneghini, dal capitano.IL PUNTO –è uno scontro diretto al vertice del Campionato italiano che nessuna delle due compagini può permettersi di sbagliare. Con 3 punti di distacco dal club meneghino, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ambisce a colmare del tutto la distanza per rafforzare le sue ambizioni di conquista di uno storico scudetto. L’, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di abbandonare quel primo posto momentaneo che serve a certificare con forza le proprie velleità di bis dopo il ventesimo scudetto ottenuto nella scorsa stagione. Per farlo, la compagine nerazzurra avrà bisogno del miglior, consapevole di quanto il rendimento dell’argentino incida sui risultati stagionali.