Internews24.com - Atalanta Inter, Inzaghi si affida a Lautaro e Barella per l’8^ vittoria contro Gasperini: le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazionesiper: lesulla formazione che ha in mente di schierareTuttosport ha fatto il punto sulla probabile formazione che ha in mente di schierare Simoneperdi stasera. Il tecnico della beneamata cerca l’8° successoe vuolersi ai calciatori che ha risparmiato lui stesso dall’ultimo impegno in Champions Leagueil Feyenoord: su tuttiMartinez e Nicolò– «È l’ottavaconsecutiva quella che Simonecerca su Gian Piero: un filotto di successi, nel contesto di una rivalità tecnica e pure personale, che all’allenatoreista un discreto buonumore lo ha finora portato. I precedenti, però, non vanno in campo.