Internews24.com - Atalanta Inter, Inzaghi scioglie i dubbi: decisa la formazione anti Gasperini

Leggi su Internews24.com

di Redazione, sciolti idicon la miglior squadra possibile controa BergamoDopo il rientro di Sommer in Champions, lo scorso mercoledì contro il Feyenoord, lo svizzero sarà dal 1’ tra i pali anche in Serie A con l’. A protezione dell’ex Bayern Monaco,schiera il trio difensivo migliore possibile: Pavard a destra, Acerbi centrale e Bastoni braccetto sinistro. Chiavi del centrocampo affidate ad Hakan Calhanoglu, tra i migliori in campo degli uomini dicontro gli olandesi, incastonato tra le due mezzali Mkhitaryan e Barella con Dumfries sulla corsia destra e Carlos Augusto in quella di sinistra, attacco affidato alla ThuLa. Le probabili scelte diin.PROBABILE(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, LautaroQUOTE– Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il big match della 29esima giornata di Serie A.