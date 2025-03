Internews24.com - Atalanta Inter, Inzaghi ha scelto chi gioca in difesa! Le ultime in vista della gara

di Redazionehachiin! Leindi questa sera al Gewiss StadiumTutto pronto per il big match in programma questa sera al Gewiss Stadium, dove alle 20:45 si sfiderannoed, nellavalida per la 29a giornata di Serie A. Ecco leindiscrezioni di formazione riportate dall’edizione odiernaGazzetta dello Sport.LE– «De Vrij non ce l’ha fatta a recuperare e dunque stasera non sarà a disposizione, mentre il dubbio sul centrale di destra si è risolto a vantaggio di Pavard, con Bisseck inizialmente in panchina. Queste le due indicazionivigiliaista.ha tenuto la squadra in ritiro ad Appiano, solo oggi la truppa si trasferirà a Bergamo. Il tecnico ha alternative limitate: um solo difensore in panchina Bisseck, appunto -, ecco perché tra i convocati ci sono quattro Primavera (Alexiou, Aidoo, Cocchi e Berenbruch)»Leggi sunews24.