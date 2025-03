Inter-news.it - Atalanta-Inter, il pari del Napoli aggiunge benzina al fuoco!

Leggi su Inter-news.it

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena lo scontro diretto tra. Per entrambe le squadra sarà una partita chiave per la lotta scudetto.I PRECEDENTI- Nel 29esimo turno di Serie A, l’sarà impegnata nel difficile match contro l’. All’andata, la squadra di Simone Inzaghi s’impose a San Siro con un netto 4-0, in una delle migliori versioni stagionali dell’. Non è però l’ultimo incrocio tra le due squadre: a gennaio c’è stata la semifinale di Supercoppa a Riad, e anche in quel caso, fu Inzaghi ad approdare in finale, confermandosi la bestia nera di Gasperini. L’allenatore dei bergamaschi non ha mai battuto l’da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra. l’viene da sette sconfitte consecutive contro l’: in palio tre punti pesanti– Sia l‘che l’vedono questo scontro diretto in campionato come una grandissima occasione, quasi irripetibile, nella corsa scudetto.