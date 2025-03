Internews24.com - Atalanta Inter, i tifosi della Dea ci credono! Ecco lo striscione esposto in curva – FOTO

di Redazione, iDea ciloin, durante la partita del Gewiss StadiumIdell’hanno dato una spinta importante alla squadra già alla vigilia del match contro l‘. Si sono radunati presso il centro sportivo dei bergamaschi per motivare i ragazzi di Gasperini in questo finale di stagione, in cui la Dea è in corsa per lo scudetto insieme ai nerazzurri di Inzaghi e al Napoli guidato da Conte. Primo temposfida che si è appena concluso, sul risultato di 0-0“Ago e filo sono nel cassetto.10 finali per cucirlo sul petto. Carica”. Lobergamasca pic.twitter.com/ai95w74Pan— Daniele Mari (@marifc) March 16, 2025Anche durante la gara al Gewiss Stadium, il sostegno non è mancato: i sostenitori bergamaschi hannounodal messaggio chiaro e deciso: «Ago e filo ancora nel cassetto.