Atalanta-Inter e Venezia-Napoli | chi è favorita per lo scudetto e perché

Tutto pronto a Bergamo per il big-match di stasera. Riflettori puntati anche sudelle ore 12.30. Continua più forte che mai la corsa. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire chi è davvero laper lo. Innanzitutto va detto che l’di Inzaghi resta la squadra più attrezzata: due formazioni potenzialmente titolari e campioni come Lautaro Martinez e Thuram. Il? Senza Neres e Kvara si è certamente indebolita, in particolar modo senza grandi rinforzi (ricordiamo che è arrivato dal Milan l’esterno svizzero Okafor).PER LO. MA ATTENZIONE ALL’DEL GASPAl secondo posto, se vogliamo fare un pronostico, si potrebbe piazzare l’del Gasp che, senza coppe (così come ildi Conte), può essere un osso duro per tutti.