Atalanta Inter, dubbio in attacco per Gasperini! In tre si giocano una maglia

di Redazioneinper! In tre siunada titolare per il match di questa seraTutto pronto per il big match in programma questa sera al Gewiss Stadium, dove alle 20:45 si sfiderannoed, nella gara valida per la 29a giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport fornisce dettagli sulla Dea, con ancora ininper. Ecco tutti i dettagliLE ULTIME- «L’assenza di Cuadrado, salvo l’utilizzo a sorpresa del fresco convocato in azzurro Ruggeri (non gioca titolare da quattro gare di fila), riduce i dubbi di. Uno solo, in pratica: chi davanti con Retegui e Lookman? La soluzione più offensiva sarebbe ovviamente quella con De Ketelaere, per ricomporre un tridente “puro”, ma non sono da escludere due uomini un po’ più bassi e “stretti” rispetto al centravanti, a quel punto con Brescianini favorito su Pasalic (impiegato più spesso da trequartista centrale in un 3-4-1-2) e Samardzic.