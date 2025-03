Inter-news.it - Atalanta-Inter 0-2, Lautaro Martinez la chiude! Prima fuga scudetto

Termina 0-2, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo lafrazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0VANTAGGIO – Parte in modo ‘surreale’ il secondo tempo, a causa del malore per un tifoso sugli spalti che tiene il gioco fermo per diversi minuti. E, alla ripresa, si sblocca il risultato: calcio d’angolo pennellato da Calhanoglu che trova lo stacco imperioso di Carlos Augusto per lo 0-1. L’prova a reagire, ma l’non lascia spazi e al 64? ci va vicino anche Calhanoglu con un siluro dalla distanza su cui Carnesecchi risponde con attenzione. Il raddoppio arriverebbe al 71?, quandoda vero rapace d’area di rigore mette in porta, ma incredibilmente Massa annulla per un fallo totalmente inventato del capitano su Djimsiti.