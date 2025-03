Spazionapoli.it - Atalanta-Inter 0-2, Inzaghi allunga e inguaia il Napoli – LA CLASSIFICA

0-2,vola in vetta e spinge ila meno tre: decisivi Carlos Augusto e Lautaro. La classifica aggiornata di Serie A dopo il big match di stasera.Vittoria e messaggio al campionato: è l’ora la favorita per lo Scudetto 2024/2025. Al Gewiss Stadium, nel posticipo domenicale della 29a giornata di Serie A, stasera i ragazzi disi sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Tre punti che allontanano il, ora secondo a meno tre, e proprio l’, rimasta ferma a quota 58 punti. Una dimostrazione di forza in uno stadio caldo che ha provato a spingere invano gli uomini di Gasperini. La classifica aggiornata del campionato ritrova una capolista in solitaria, mentre ilrimpiange i due punti lasciati oggi sul campo del Venezia.