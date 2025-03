Juventusnews24.com - Atalanta Inter 0-2, Carlos Augusto e Lautaro spediscono Inzaghi a +3 dal secondo posto: ma non mancano le polemiche

di Redazione JuventusNews240-2,a +4: il resoconto della partita vinta dai nerazzurriL'fa la voce grossa e batte l', che nell'ultimo turno di campionato aveva umiliato la Juve, per 2-0. Decisive le reti dianche se nonleper l'espulsione di Ederson (doppia ammonizione per proteste) che ha fatto scatenare Gasperini, anche lui espulso.Sembrano delinearsi sempre di più le posizioni di questa Serie A con i nerazzurri in volata verso lo scudetto.