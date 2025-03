Inter-news.it - Atalanta-Inter 0-0 al 45?, Thuram ancora palo! Sommer miracoloso

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti molto intensi quelli disputati da, con tanto di occasioni importanti create per cercare di sbloccare il risultato. La prima la creano proprio gli ospiti, quando Lautaro Martinez con un tocco pregevole lancia Marcusin campo aperto, il francese a tu-per-tu con Carnesecchi apre però troppo la conclusione e colpisce il. A un primo quarto d’ora con tanta, i bergamaschi rispondono al 18?: palla morbida scodellata in area dalla trequarti, Pasalic colpisce di testa con un buonissimo inserimento ealza sopra la traversa con un vero e propriovento