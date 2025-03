Quotidiano.net - Astronauti bloccati sulla Iss. Partito il razzo di Musk: "Li riporteremo a casa"

Leggi su Quotidiano.net

Il soggiorno nellaspaziale sarebbe dovuto durare una decina di giorni, ma per problemi tecnici sono intrappolati da nove mesi e ruotano attorno alla Terra a 27.700 km all’ora. Dalla Nasa dicevano di non preoccuparsi: andiamo a prenderli a settembre, magari a Natale, forse a febbraio. Solo adesso, forse, ci siamo. Per gliamericani Suni Williams, 59 anni, e Butch Wilmore, 62 (prigionieri nel futuro con i colleghi Nick Hague e Aleksandr Gorbunov, arrivati però tre mesi dopo), si avvicina il momento in cui potranno smetterla di bere la propria pipì. Per il bene della scienza. Ma pur sempre dentro una scatola di metallo dove il corpo invecchia più velocemente cheTerra. A tirarli fuori dalla stazione spaziale a 400 chilometri dalla superficie terrestre, probabilmente mercoledì, non sarà l’apparecchio Boeing Starliner che li aveva trasportati all’andata, ma un’astronave SpaceX con a bordo il nuovo equipaggio che deve dare il cambio.