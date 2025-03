Dayitalianews.com - Astronauti bloccati su Iss: il VIDEO dell’arrivo del nuovo equipaggio con SpaceX

A poco più di un giorno dal lancio, la Crew-10 diè arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, con a bordo unper l’Iss in sostituzione dei duedella Nasa che da mesi sonosulla stazione. I quattro nuovi arrivati, in rappresentanza di Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorreranno i prossimi giorni apprendendo alcuni dettagli tecnici della stazione da Butch Wilmore e Suni Williams. Poi, alla fine di questa settimana, i due si agganceranno alla loro capsula, rimasta lassù dallo scorso anno, per concludere una missione inaspettatamente prolungata, iniziata lo scorso giugno.All the hugs. The hatch of theDragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @SpaceStation with the rest of their excited Expedition 72 crew.