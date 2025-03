Liberoquotidiano.it - "Assurdo, vediamo che riscontri ricevo". Telespettatori in rivolta contro Marco Liorni, cosa è successo | Guarda

Domenica 16 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da. "Buonasera Italia, buona domenica a tutti", ha esordito così il padrone di casa. Poi ha dato il bentornata alla nuova campionessa Sophia. "Ora quando metterò il rossetto vi penserò sempre", ha dichiarato lei alludendo alla parola finale della Ghigliottina di ieri sera. Con lei giocano come concorrenti Giorgio da Treviso, Giulia la chef, Luca da Salerno, Ilaria da Verona, Giovanni da Roma, Veronica all'ottava sera a L'Eredità. "Giochiamo?", ha chiesto a gran voce. "Giochiamo", ha replicato il pubblico in studio. Ma l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Ilaria. Per portarsi a casa la bellezza di 195mila euro - il montepremi finale -, doveva trovare una parola che quadrasse con "Passare", "Gruppi", "Riserva", "Proibiti" e "Avvolgente".