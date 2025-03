Ilfattoquotidiano.it - Assume cannabis e due giorni dopo si autodenuncia al posto di blocco: ora il segretario dei Radicali è formalmente indagato

A dicembre – a pochidall’entrata in vigore della riforma del Codice della strada – si erato alle forze dell’ordine per guidal’assunzione di sostanze stupefacenti: aveva spiegato aldidi aver assuntodueprima, mettendosi alla guida “in piena lucidità“. Un “atto di disobbedienza civile” per dimostrare “l’assurdità della legge“, lo aveva definito. Adesso ildiItaliani, Filippo Blengino, è statoiscritto nel registro degli indagati per aver violato l’art. 187 del Codice della Strada. Lo fa sapere lo stessoin una nota.Con il nuovo Codice della strada, infatti, è stato eliminato il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guidaavere assunto sostanze stupefacenti: la sola positività alle droghe comporterà così la punibilità, anche se il risultato del test è stato causato da un’assunzione avvenuta molte ore prima e il soggetto non presenta alcuno stato di alterazione.