Assoluti di Cross a Cassino Battocletti è la Regina | Sempre felice di partecipare Il cuore si scioglie per il tifo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 marzo 2025 – E’lei ladele ladella gara di. Ai Campionati Italianie di Società di2025, appunto, vince una splendida Nadia, che prosegue a conquistare il primo gradino dalla gara del 2021. L’argento olimpico di Parigi 2024, nei fantastici 10000 metri in pista, batte avversarie di valore come Elvanie Nimbona e Francine Niyomukunzi. Con loro anche le azzurre Valentina Gemetto e Nicole Reina.“Ilè un amore immenso – le sue parole, come riporta fidal.it – Sonodia questa manifestazione che ormai è dentro di me da undici anni. Midavvero ilcorrere in mezzo a tutti questi ragazzi e ragazze che mi supportano”.Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte FIDAL/fidal.