Associazione per i Diritti degli Anziani tavola rotonda Il Cervello e l’Infanzia dell’Anziano

Tempo di lettura: 6 minutiPresso Palazzo Paolo V si è svolta, in un salone gremitissimo di soggetti interessati e di, la manifestazione dell’per idi Benevento e dell’ADA Campania, in collaborazione con il Comune di Benevento e la Società Italiana di Neurologia (SIN), ladal titolo: “Il– Consapevolezza e Prospettive Sociosanitarie: una responsabilità per il futuro”. La, è stata organizzata in occasione della Settimana Mondiale sul, e ha visto la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni locali.L’indirizzo di saluto ai convegnisti, da parte dell’ADA Benevento, è toccato alla sua Presidente Fiorella Severino, la quale ha tenuto a precisare che l’è iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS ) tra le Associazioni di Volontariato e aderisce al Forum Nazionale del Terzo Settore dall’Aprile del 2005.