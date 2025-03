Anteprima24.it - Assistenza Scolastica Socio Educativa a favore degli alunni con disabilità: allarme della Confsafi Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 14 marzo è ripresa, dopo uno stop di oltre 15 giorni, l’con, “prorogata nelle more dell’espletamento delle procedure di gara”, come riportato nell’ultimo comunicato del Comune di. “Accogliamo con soddisfazione la notiziaripresa del servizio, ma riteniamo che ci sia davvero poco di cui andare fieri, sia per la gestione finora adottata di un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio ad un’utenza particolarmente fragile, sia per diversi aspetti che ci preoccupano e che riteniamo doveroso segnalare – dichiara la Segretaria Confasi Sanità diAlessandra Cirelli – Innanzitutto, la proroga di 20 giorni appare essere troppo breve e rischia di determinare un nuovo stop del servizio se, al 4 aprile, la commissione non avrà completato le procedure per l’affidamento definitivo del servizio.