Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, alcuni freerunner replicano le acrobazie di Naoe nel nuovo video di Ubisoft

ha deciso di celebrare l’uscita imminente dicon unspettacolare, in cuiprofessionistiledi, la shinobi protagonista del gioco. Tra corse sui tetti, salti mozzafiato e arrampicate, il momento più impressionante è stato il “salto della fede”, realizzato da un’altezza di 14,5 metri. Naturalmente, per motivi di sicurezza, il tradizionale mucchio di fieno del gioco è stato sostituito da pannelli ammortizzanti, ma l’eleganza e la precisione degli atleti hanno reso il tutto incredibilmente realistico.Gli atleti di Red Bull si sono cimentati nelle tecniche più iconiche del gioco, partendo dalla capriola in avanti eseguita dadurante i salti tra i tetti, fino alle spettacolari fughe parkour, che permettono alla protagonista di sfuggire rapidamente ai nemici.