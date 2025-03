ASCOLTI TV 15 MARZO 2025 | TUTTI DA AFFARI TUOI 301% E POI ALL’ULTIMA DI C’È POSTA PER TE 306% L’EREDITÀ VIVA L’AMORE 153%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 MARZO 2025: TUTTI DA AFFARI TUOI (30,1%) E POI ALL’ULTIMA DI C’È POSTA PER TE (30,6%), L’EREDITÀ VIVA L’AMORE (15,3%)

Leggi su Bubinoblog

TV 15• Sabato •Glitv + total audience (in rosso ed in corsivo) di sabato 15cone l’ultima puntata di C’èPer Te. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2919 33.01PT – 6381 34.32M E D I A S E T24H – 3544 40.08PT – 7771 41.80Settegiorni Parlamento – 510 12.80Tg1 + Dialogo – 1206 23.20 + 1134 20.80Uno Mattina in Famiglia – 1249 22.45 + 1038 19.66Buongiorno Benessere – 1029 18.19Linea Bianca + Linea Verde Discovery – 1136 17.05 + 1668 19.27Linea Verde Italia – 2428 19.13Tg1 – 3932 26.00Le Stagioni del– 1393 10.34Passaggio a Nord Ovest – 1025 8.83 + 858 7.90A Sua Immagine – 740 7.03 + 877 8.49Sabato in Diretta – 1172 11.40 + 1481 13.10Weekend – 2662 20.04Weekend – 3975 25.