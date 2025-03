Sport.quotidiano.net - Arsenal-Chelsea in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 16 marzo 2025 – LaLeague chiude in grande stile prima della sosta:sono pronti a darsi battaglia nella cornice dell'Emirates Stadium, con il fischio d'inizio in programma oggi per le 14:30. Questa sarà una gara importante per la stagione di entrambe le squadre, pienamente in lotta per i rispettivi obiettivi. I gunners si trovano al secondo posto in classifica, il Liverpool dista quindici punti e ormai sembra imprendibile, ma il Nottingham Forest alle spalle ha ripreso a correre, perciò è vietato abbassare la guardia. In questo turno di, infatti, i Tricky Trees hanno trovato la seconda vittoria di fila sconfiggendo per 4-2 l'Ipswich Town al Portman Road e si sono portati pericolosamente a -1 dalla seconda posizione. In più, in campionato Arteta e i suoi non vincono da tre gare (due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite), perciò vincere è importante anche per dare una scossa mentale alla squadra e per evitare di caricare di tensione l'imminente pausa per le nazionali.